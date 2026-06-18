Sağlık Bakanlığı, “kktcsaglikrandevu.com” adlı internet sitesinin bakanlık ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu sitenin, bakanlığın resmi randevu sistemiyle ve devlet hastanelerinden randevu alınmasına yönelik resmi uygulamalarla ilişkili olmadığı vurgulandı.

Vatandaşların, devlet hastanelerine ilişkin işlemlerinde randevu almak için bu siteyi kullanmamaları ve söz konusu platform üzerinden randevu almamaları uyarısında bulunulan açıklamada, konunun yakından takip edildiği ve gerekli hukuki süreçlerin başlatıldığı belirtildi.