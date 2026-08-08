Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, “Erenköy Destanı bize bir kez daha hatırlatmaktadır ki; bu topraklar kolay vatan olmadı, özgürlüğümüz bize armağan edilmedi.” dedi.

Hasipoğlu, Erenköy ruhunu, vatan sevgisini ve mücadele azmini gelecek nesillere aktarmanın tarihî sorumlulukları olduğunu söyledi.

Bakan Hasipoğlu, Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümü dolayısıyla Erenköy’de düzenlenen törene katıldı ve mesaj yayımladı.

Bakan Hasipoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şehit Fevait Ali’nin kıymetli ailesi ile Erenköy’de mezarı başında kendisini ve tüm Aziz Şehitlerimizi andık.

Erenköy, bir milletin gençlerinin vatanı için neleri göze alabileceğinin destanıdır. 1964’te Türkiye’de ve İngiltere’de üniversite eğitimi gören 550 Kıbrıslı Türk genç, eğitimlerini ve gelecek hayallerini bir kenara bırakarak vatan savunmasına koşmuş; Erenköy’de halkımızla omuz omuza, imkânsızlıklar içerisinde büyük bir varoluş mücadelesi vermiştir.

O gün Erenköy’de mevzilerde duran gençler yalnızca bir bölgeyi değil; Kıbrıs Türk halkının bu topraklardaki varlığını, özgürlüğünü ve geleceğini savunuyordu. Onların cesareti ve fedakârlığı, bugün egemen bir devlet çatısı altında geleceğimize güvenle bakabilmemizin temel taşlarından biridir.

Bu anlamlı yıl dönümünde, Erenköy’de vatan uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; hayatta olan kahraman mücahitlerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum."