Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Şanlı Erenköy Direnişi, Kıbrıs Türk halkının varlığına, özgürlüğüne ve onuruna sahip çıkma iradesini en güçlü şekilde ortaya koyduğu mücadelelerden biridir.” dedi.

Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62’nci yıl dönümü ve direnişte şehit düşenler bugün Erenköy Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı. Törende; Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Yenierenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Salih Saner birer konuşma yaptı.

- Erhürman: “Gençler kendi geleceklerini düşünmek yerine halkın geleceği için mücadele etti”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, “Şanlı Erenköy Direnişi’nin 62. yıl dönümünde, bu topraklar uğruna mücadele edenleri anmak, onların bizlere bıraktığı emanete sahip çıkma kararlılığını bir kez daha göstermek için bir aradayız.” dedi.

Erenköy’ü anlamak için o günlerde yaşananlara, o gençlerin gözünden bakmak gerektiğine işaret eden Erhürman, yaşları 20’yi bile bulmayan gençlerin kendi geleceklerini düşünmek yerine halkın geleceği için mücadele ettiklerinin altını çizdi.

Erhürman, farklı görüşlere sahip gençlerin en zor zamanda Kıbrıs Türk halkının varlığı ve geleceği için ortak bir paydada buluştuğunu belirterek, “Erenköy’ün bize bıraktığı en büyük miraslardan biri de budur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının ortak değerleri etrafında bir araya gelebilecek kabiliyette bir halk olduğuna işaret eden Erhürman, Erenköy direnişinde mücadele eden gençlerin hikayesinin bunu herkese açık şekilde gösterdiğini ifade etti.

-“Bereketçiler” bu mücadelenin görünmeyen kahramanları

“Bereketçilerin” mücadelenin görünmeyen kahramanları olduklarını kaydeden Erhürman, “Derme çatma teknelerle, büyük riskler alarak denizi aşan ‘Bereketçiler’, Erenköy’deki direnişin ayakta kalmasına katkı koydu.” dedi.

-“Hepsinin ortak amacı Kıbrıs Türk halkının geleceğini garanti altına almak”

Erhürman, direnişte kimilerinin eline silah aldığını, kimilerinin teknesiyle çok zor koşullarda denize koyulduğunu kiminin de Şair Süleyman Uluçam gibi kalemiyle yaşananları tarihe not düştüğünü belirterek, hepsinin ortak amacının Kıbrıs Türk halkının geleceği için hayatlarını ortaya koymaları olduğunu kaydetti.

Erenköy mücadelesinde Türkiye ile Kıbrıs Türk halkı arasındaki bağın önemine de vurgu yapan Erhürman, “Erenköy’de yaşananlar sırasında Türk Hava Kuvvetleri pilotu Yüzbaşı Cengiz Topel’in uçağının düşürülmesi ve ardından şehit edilmesi, Erenköy Direnişi’nin en acı ve en sembolik olaylarından biridir.” dedi.

Erhürman, Erenköy’de verilen varoluş mücadelesinin kendileri için unutulmaz bir anı olarak yaşamaya devam edeceğini belirterek, “Bu vesileyle onun şahsında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine destek veren herkesi kaybettiğimiz şehit Mehmetçikleri bir kez daha saygıyla anıyorum.” şeklinde konuştu.

Erenköy’deki mücadelenin kendilerine hem çok şey öğrettiğini hem de büyük bir sorumluluk yüklediğini aktaran Erhürman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün karşı karşıya kaldığımız en büyük sorumluluk çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaktır. Bugün bizim görevimiz onların bize bıraktığı ülkeyi çocuklarımıza daha güzel, daha güvenli, daha adil ve daha huzurlu şekilde devretmektir. Çocuklarımız ve geleceğimiz konusunda hepimizin ortak bir sorumluluğu vardır.”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bir toplum, bir halk ya da bir milletin kederde, kıvançta, tasada ortak olması durumunda oluştuğunu, aksi halde geriye bir topluluk kaldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Erenköy’de verilen mücadeleden ders almanın bir mecburiyet ve zorunluluk olduğunu ifade ederek, şehitlerin ve gazilerin uğruna mücadele ettiği değerlere sahip çıkılmasının önemini vurguladı.

-“Mücadelemiz hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması için…”

Kıbrıs Türk halkının onurlu mücadelesini her platformda, kararlılıkla savunacaklarını da kaydeden Erhürman, şöyle konuştu:

“Bizim mücadelemiz hiçbir çocuğun geleceksiz kalmaması içindir. Bizim mücadelemiz Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğine güvenle bakabilmesi ve onurlu bir yaşam sürmeye devam edebilmesi içindir. Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak için daha çok çalışacağız.”

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının bu adada hep var olduğunu belirterek, bugün de yarın da var olacağını kaydetti.

Erenköy direnişinde hayatını kaybeden şehitler olmak üzere Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde canını veren tüm şehitleri rahmetle anan Erhürman, gazilere de sağlık ve huzur diledi.

- Bakırcı: “Şehitlerimiz bu topraklarda yatıyorlar.”

Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, 1571 yılından bu yana Kıbrıs'taki Türk varlığının Rum komşularıyla birlikte iç içe yaşadığını belirterek, ancak komşularının adada egemen iki eşit ulusun varlığını kabul etmemesi sebebiyle kötü anıların yaşandığını kaydetti.

Erenköy’de yaşananları Türkiye'nin Çanakkale'si olarak değerlendiren Bakırcı, öğrencilerin yurtdışından üniversite eğitimlerini bırakarak adaya geldiklerini ve yerli halkla birleşerek kutsal vatan topraklarını savunduklarını söyledi.

Bakırcı, Türk varlığının devamı için canlarını hiç sayan insanların bazılarının şehit bazılarının ise gazi olduğunu anımsatarak, “Şehitlerimiz bu topraklarda yatıyorlar.” dedi.

Bereketçileri ve mücahitleri yılda bir kez andıklarını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Bakırcı, bu ruhun gençlere aktarılmasının önemine işaret etti.

Bakırcı, Erenköy-Karpaz Belediyesi olarak Bereketçilerin anısını yaşatmak adına kentteki çemberlerden birine Bereketçi teknesi koyduklarını, ayrıca şehitleri yaşatmak adına yakın bir zamanda da isimlerini oraya kazıtacaklarını söyledi.

Belediye olarak ayrıca eski belediye binasını müzeye dönüştürme çalışmaları olduğunu da aktaran Bakırcı, tüm kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunarak ellerinde Erenköy direnişine ait herhangi bir kaynak, kitap ya da resmi kendilerine aktarmalarını istedi.

Bakırcı, konuşmasının sonunda şehitlere rahmet, gazilere de esenlikler diledi.

-Saner: “Erenköy Direniş efsanesi yakın tarihe altın harflerle işlendi”

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Salih Saner ise törende, Erenköy Direniş ruhunu yaşatmanın ve genç nesillere aktarmanın önemini vurgulayarak, “Biz Türk Ulusunun bir parçasıyız, özde tek yüreğiz, kalplerimiz hep birlikte atar.” dedi.

Saner, Kıbrıs Türklerinin tarih boyunca yabancı idareler altında nüfusunun azaltılmaya ve kimliğinin değiştirilmeye çalışıldığını aktararak, Erenköy ruhunun bu baskılara karşı bir direniş efsanesi olduğunu ve bu efsanenin yakın tarihe altın harflerle işlendiğini söyledi.

Bu direnişi tahsillerini yarıda bırakıp gelen 500 üniversite öğrencisi ve 250 yerli mücahidin gerçekleştirdiğini kaydeden Saner, “Erenköylüler, Mansuralılar, Alevkayalılar, Selçuklulular, Bozdağlılar ve Yeşilırmaklılar sizlerin kahramanlıklarınız asla unutulamaz.” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Tarihini bilmeyen bir millet yok olmaya mahkûmdur” sözünü hatırlatan Saner, genç nesillere tarihi gerçekleri aktarmanın önemini vurguladı.

Saner, Mora ve Girit’teki Türk katliamlarını örnek alan Kıbrıs Rumlarının ENOSİS hedefiyle benzeri girişimlerde bulunduklarını ve Erenköy saldırısının da bu bağlamda yapıldığını kaydetti.

“Çok büyük bir güçle giriştikleri saldırı, Anavatan Türkiye’nin çelik kanatlarına takılmıştır.” diyen Saner, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle katliamın engellendiğini ve Erenköy Direnişi’nin zaferle sonuçlandığını dile getirdi.

Saner konuşmasında, Erenköy’de şehit düşen 21 mücahit ve Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’i rahmetle anarak, gazilere esenlikler diledi.

Ülkeyi korumak için güçlü ve kararlı olduklarına dikkat çeken Saner, “Erenköy Direniş Destanı hepimize kutlu olsun.” dedi.