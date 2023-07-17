ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

16.07.2023 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde sakin Necat ASİLSOY (E-69), Yeniboğaziçi’nde denize gireceği sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp hastalığı, kalp krizi ve suda boğulma” sonucu olduğu tespit edildi. Soruşturma devam etmektedir.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM (GELİŞME)

15.07.2023 tarihinde, Türkeli’nde toprak yol kenarında ölü olarak bulunan Ağırdağ’da sakin Mustafa ÜSTÜNTAŞ (E-73)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.