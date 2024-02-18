Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de yerde bulduğu cüzdanı çalan Mehmet Polat tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Ümit Karagöz mahkemede olguları aktardı. Polis, 2024 yılı Ocak ayı içerisinde Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Moi isimli işletmenin park alanı içerisinde Mehmet Polat’ın (İnşaat İşçisi), Amena Ahmed Abdulaziz Al Taee (Öğrenci) tarafından düşürülen 1000 TL değerindeki MNG marka beyaz renk bayan para cüzdanını ve içerisinde muhafaza edilen 1200 TL nakit parayı bularak sirkat ettiğini söyledi.Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirterek, 3 gün süre talep etti. Polisin ardından söz alan zanlı ise cüzdanı önceki gün polise götürerek, kendisinin teslim ettiğini söyledi.

Zanlı dürüst biri olmak için cüzdanı polise verdiğini ifade ederek, “Polis bin 200 TL parayı harcadığımı söyledim. Eğer ihtiyacım olmasaydı harcamayacaktım. Cüzdanı polise ben teslim ettim ve olduğu gibi her şeyi anlattım. Parayı iade edeceğimi de söyledim” dedi.

Zanlının beyanının ardından yeniden söz alan polis, cüzdanının sahibine durumu anlattıklarını ancak zanlıdan şikayetçi olduğu için soruşturma başlatıldığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına ve soruşturmanın hızlıca tamamlanmasına emir verdi.