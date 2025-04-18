Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Ada TV ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın, Başbakan Ünal Üstel hakkında sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi.

Açıklamasında “Bu makamdaki kişiler bu cümleleri nasıl kullanabilir!” diyerek tepkisini dile getiren Amcaoğlu, huzur, birlik ve beraberliğin her kesim için önemli olduğunu vurguladı.

Amcaoğlu, yaşananların kamuoyunda rahatsızlık yarattığını belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.