Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşi Filippa Karsera Hristodulidi’nin, bu akşam yapılacak Olimpiyat Oyunları açılış törenine katılmak için Paris’e gidecekleri belirtildi.

Haravgi gazetesi, Fransa Cumhurbaşkanı Emannuel Macron’un daveti üzerine açılış törenine katılacak olan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ve eşinin, Paris’e bugün hareket edeceklerini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, açılış töreninin ardından yarın ise Kıbrıslı Rum sporcuların katılacakları müsabakaları takip edecek.

Hristodulidis ve eşi yarın gece ayrıca Güney Kıbrıs’ın Fransa’daki büyükelçisinin, Olimpiyat Oyunları’na katılacak Kıbrıslı Rum sporcular onuruna vereceği resepsiyona katılacak.

Hristodulidis, pazar günü yine Rum sporcuların müsabakalarını izleyecek daha sonra Olimpiyat Köyü’nü ziyaret edecek.

Gazete, Hristodulidis ve eşinin pazartesi öğleden sonra adaya döneceğini de yazdı.

-Paris Olimpiyatları'nda 15 sporcu

Fileleftheros gazetesi spor eki, Güney Kıbrıs’ı, Paris Olimpiyatları'nda, 15 sporcunun temsil edeceğini yazdı.

2008’den sonra ilk kez kadın sporcuların erkek sporculardan daha fazla olduğuna dikkati çeken gazete, Paris Olimpiyatları'nda 9 kadın 6 erkek sporcunun yer alacağınu belirtti.