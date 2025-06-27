Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile DİSİ ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu Avrupa Halk Partisi’nin Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısı öncesinde gerçekleştirilen zirve toplantısına katıldı.

Gazeteler Hristodulidis ve Dimitriu’nun zirve sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamaları aktardı.

Fileleftheros zirveden çıkan ortak karar belgesinde Kıbrıs sorununun çözümüne destek verildiğini yazdı. Gazete bu desteğin, Hristodulidis’in 23 Haziran Salı günü Avrupa Halk Partisi Başkanı Manfred Weber ile yaptığı telefon görüşmesinde, ortak karar belgesinde Güney Kıbrıs ile ilgili önemli ifadeler yer alması talebi üzerine gerçekleştiğine işaret etti.

Habere göre Johannes Hahn’ın Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi, Maria Angela Holguin’in ise BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi olarak atanmasına vurgu yapılan bildirgede Türkiye’den, müzakerelerin, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesi içerisindeki yeniden başlaması yönünde adım atmasının beklendiğine yer verildi. Bu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin temmuz sonunda çağıracağı yeni genişletilmiş görüşmeyi dört gözle beklediği de belirtildi.

Avrupa Halk Partisi bildirgesinde Güney Kıbrıs’ın 2026 yılında Schengen’e girme çabasına destek beyan edildi ve AB’ye “süreci aktif şekilde ileri götürme ve hızlandırma” çağrısı yapıldı.

Alithia “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e Katılımı Ulusal Hedef… AB İsrail ile İran Arasındaki Çatışmaya Zamanında Tepki Vermekte Zafiyet Gösterdi” başlıklı haberinde ise Avrupa Halk Partisi Zirvesi’ne katılan Hristodulidis’in, ABD’nin İsrail ile İran arasındaki çatışmayı sonlandıran müdahalesini kutladığını yazdı.

Habere göre bir gazetecinin sorusu üzerine AB’nin İsrail-İran çatışmasına tepki vermekte zafiyet gösterdiğini belirtmesine karşılık bu konunun, Avrupa Konseyi’nde ele alınacak konular arasında bulunduğunu söyleyen Hristodulidis zirvede Kıbrıs sorununun da ele alınıp alınmadığı sorusuna ise “ortak sonuç belgesinde yer alıyor, verilen desteği selamlıyoruz.” diye cevapo verdi, Johannes Hahn’ın atanmasına destek beyan edildiğini hatırlattı.

Hristodulidis “diğer bir boyut da ulusal hedefimiz olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Schengen’e tam üyeliğidir ve buna verilen desteği de kutluyoruz.” ifadesini kullandı.

Bir gazetecinin, AB-İsrail Katılım Sözleşmesinin, Dış Eylem Dairesi’ne göre İsrail’in ihlal ettiği 2’nci maddesiyle ilgili bir tartışma beklenip beklenmediği sorulan Hristoduldis, bunun da ele alınacak konulardan biri olduğunu söyledi. Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ilişkilere atıf yapan Hristodulidis, “Kıbrıs olarak Avrupa Halk Partisi’nde de güçlü şekilde ortaya koyduğumuz, İsrail ve diğer komşu devletlerle de bazı istişarelerde bulunduğumuz mesele, Gazze’deki insani kriz meselesidir.” dedi.

Fileleftheros’a göre Annita Dimitriu ise Avrupa Halk Partisi zirvesi sonrasında yaptığı açıklamada, Avrupa savunma politikasına katılım şartlarının katılaştırılması, göç konusunda daha çok dayanışma, bütün üye devletlerin elektrik bağlantısı ve Güney Kıbrıs’ın Schengen Bölgesi’ne katılımı ile ilgili unsurların DİSİ tarafından ekletildiğini söyledi.

Avrupa’nın Orta Doğu’da olup bitenlere seyirci kalamayacağını, tansiyonun düşürülmesi ve sürdürülebilir bir ateşkes olmasında belirleyici diplomatik rol oynaması gerektiğini söyleyen Dimitriu “İran’ın nükleer silah edinemeyeceğinin” ortak kabul gördüğünü kaydetti.

Dimitriu Avrupa Halk Partisi zirve toplantısında Avrupa savunma ve güvenliği, Ukrayna’daki savaş, genişleme zorlukları, rekabet edebilirlik ve sürdürülebilir kalkınma gereği, iklimle ilgili hedefler, göç meselesi ve özellikle Libya’da olup bitenlerin ele alındığını söyledi.

Avrupalı ortaklarının, ortak sonuç belgesini, belgeye DİSİ’nin yaptığı eklentileri benimsemesinden memnuniyet duyduğunu belirten Dimitriu belgeye Kıbrıs sorununa “Kıbrıs’ın BM kararlarına ve AB ilkeleri temelinde yeninden birleşmesi, Avrupa Halk Partisi’nin önceliği ve Türkiye-AB ilişkilerinin katalizörüdür” ifadesiyle yer verilmesini kutladı.

Alithia haberi “Avrupa Orta Doğu’da Belirleyici Rol Oynamak Zorunda… Avrupa Halk Partisi Zirvesinin Ortak Karar Metni DİSİ’nin Ekleri İle” başlığıyla aktardı.