Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Lefkoşa’da kent merkezinden kırsal kesimlere kadar uzanacak, maliyeti 1 milyar euroyu aşan 80’den fazla çalışma yapılacağını açıkladı.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Hristodulidis, dün yaptığı açıklamada, bu çalışmaların Güney Lefkoşa’nın yaşadığı zorluklarla mücadelede önemli ölçüde yardımcı olarak bölge sakinlerinin günlük yaşamını iyileştireceğini söyledi.

Habere göre Hristodulidis, yapılacak çalışmaların sağlıktan eğitime, yollardan yeşil kalkınmaya ve gençlerle ailelerin desteklenmesinden kültürel çalışmalara kadar geniş bir çerçeveyi kapsadığını kaydetti.

Gazete, Hristodulidis’in 21 yaş üstü engelli bakımevi, otizmlilerin bağımsız şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri evler, sağlık ocakları, çocuk onkolojisi kliniği ve nadir görülen hastalıklar kliniği inşa edilmesinin planlandığını belirtti.

Haberde, bunların yanı sıra birçok yolda trafik düzenlemesi ve yol bakım çalışması yapılacağı, Vasiliko ile Lefkoşa arasında su bağlantısı oluşturulacağı, arıtma tesisleri kurulacağı, çevre düzenlemeleri yapılacağı ve çok amaçlı tesisler inşa edileceği belirtildi.