Güney Kıbrıs’ta kadınlara ve çocuklara yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik taciz olaylarına ilişkin veriler bugün Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi, Rum Adalet Bakanı Marios Hartsiotis’in, ilgili bir soru üzerine meclise sunduğu verilere dayanarak, poliste Aile İçi Şiddet Birimi'nin kurulduğu 2021 yılından Nisan 2025’e kadar toplam 3 bin 230 ceza davasının açıldığını yazdı.

Habere göre, 2021 yılında bin 298 suçtan 819’u; 2022’de bin 304 suçtan 755’i; 2023’te bin 250 suçtan 670’i; 2024’te bin 300 suçtan 703’ü; 1 Ocak-30 Nisan 2025 döneminde ise 386 suçtan 283’ü yargıya taşındı.

Gazete haberinde ayrıca 2014 yılından 2024 yılına kadar 41 kadın cinayeti işlendiğini belirtti.