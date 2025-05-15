Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in, Güney Kıbrıs’ın 2026 yılının ilk altı ayında üstleneceği AB dönem başkanlığı ışığında başlattığı temaslar çerçevesinde bugün Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna, daha sonra Arnavutluk’un başkenti Tiran’a ziyaret gerçekleştireceğini yazdı.

Hristodulidis’in bugün öğle saatlerinde Bosna-Hersek Devlet Başkanı Jelka Sviyanoviç, Devlet Başkanlık Konseyi'nden Zeljko Komsiç ve Denis Becirovic ile bir araya geleceğini yazan gazete, daha sonra iki ülke arasında heyetler arası görüşmeye geçileceğini belirtti.

Hristodulidis, Bosna Hersek’teki temasları tamamlamasının ardından hemen Tiran’a geçecek ve yarın Tiran’da düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne katılacak. Hristodulidis, zirve çerçevesinde bazı yuvarlak masa toplantılarına katılacak ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de görüşecek.