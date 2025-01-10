Halkın Partisi(HP) Genel Sekreteri Turgut Alas, son dönemde gıda fiyatlarında artış olduğunu kaydetti, hükümeti gıda faaliyetlerindeki artışı önlemek için gerekli adımları atmamakla suçladı.

Alas, hükümetin tarım politikalarını eleştirdiği yazılı açıklamasında özellikle tarımsal ürünlerin fiyatların düşürülmesi için hükümet tarafından ortaya atılan önerilerin etkisiz olduğunu ve girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Hükümetin konuyla ilgili bazı icraatlarını eleştiren Alas, hükümetin Sebze-Meyve Fiyat Belirleme Komisyonu kurduğunu ancak Komisyonun altı ay geçmeden dağıldığını kaydetti. Hal yasasıyla ilgili olarak "Yasanın tüzükleri hazır değildi ve bazı çıkar grupları yasayı çalıştırmak istemedi. Bu nedenle etkili olmadı.” diyen Alas, fiyatların düşürülmesi amacıyla bazı ürünler için ithalat izni verilmesi uygulamasının ise yalnızca kısa vadede sınırlı bir kesime fayda sağladığını belirtti.

Alas KDV sıfırlama ve KDV indiriminin girdi maliyetleri yerine ürünlerin satış fiyatına uygulandığını ve denetleme yapılmadığı için etkisiz kaldığını da iddia etti.

Alas, “Fiyatların ucuzlamasını sağlayacak en önemli etkenlerden biri, girdi maliyetlerini aşağıya çekmektir. Ancak son üç yılda bu yönde somut bir adım atılmadı.” dedi

Turgut Alas, elektrik, akaryakıt, su, gübre, tohum, işçilik gibi üretim girdilerindeki maliyetlerin artışta olduğunu da savundu ve bu şartlarda fiyatların düşmesini beklemenin hayal olduğunu kaydetti.

Hükümetin yanlış olduğunu ileri sürdüğü politikalarla tarım sektörünü daha da çıkmaza soktuğunu savunan Alas, “Gıda enflasyonunun önlenmesi için radikal değişiklikler şart” dedi.