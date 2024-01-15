Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, “Politis” gazetesine verdiği söyleşide Kıbrıs sorununun yanı sıra taşınmaz mallarla ilgili düşüncelerini aktardı.

Politis gazetesine göre HP Genel Başkanı Özersay, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın, BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin atanmasının ardından nasıl aşılacağına dair bir soru üzerine, daha önceki süreçlerden farklı olarak tüm tarafların hatta üçüncülerin bile, ortak görüşme zeminin olmadığını anladığını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in zaten ortak zemin olmadığını, diyalog eksikliğinin bulunduğunu açıkladığını belirtti.

Habere göre, Özersay sözlerinin devamında BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın, görev yetkilerine atıfta bulunarak, daha önce BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un aynı misyonla, ağız yoklamak için geldiğini ve ortak zemin olmadığı sonucuna vardığını anımsattı.

Özersay bu aşamada aynı gelişmenin(ağız yoklama) tekrarlanmasını beklediğini çünkü bir tarafın federasyon, diğer tarafın iki devlete dayalı çözüm istediğini belirterek “Kritik soru, Holguin’in, taraflarla görüşme konumunda olup olmadığı, ortada bir yerde buluşmak için biraz esneklik göstermeye istekli olup olmadığıdır” şeklinde konuştu.

Enerji konusundaki bir soru üzerine Özersay, Crans Montana’daki konferansa atıfta bulunarak tüm tarafların, birbirini tanımaksızın orada olduğunu anımsatarak enerji konusunda da tarafların birbirini tanımaksızın, bir konferansın yapılabileceğinden söz etti.