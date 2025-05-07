Sahte diploma soruşturması kapsamında dokunulmazlığın kaldırılmasına karşı çıkan Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekilleri, Halkın Partisi (HP) tarafından hazırlanan dikkat çekici bir billboardla kamuoyunun dikkatine getirildi.

HP tarafından hazırlanan ve kamuya açık bir alana yerleştirilen billboardda “TANI BUNLARI!” başlığıyla Oğuzhan Hasipoğlu, Hasan Küçük ve Ahmet Savaşan’ın fotoğraflarına yer verildi. Afişte, söz konusu milletvekillerinin sahte diploma soruşturmasında dokunulmazlığın kaldırılmasına komitede ret oyu verdikleri ifade edildi. Söz konusu afişler, Dereboyu Citroen Işıkları Sivil Savunma Çemberi, Başbakanlık Işıkları, Atatürk Spor Salonu yanı ve Haspolat anayolu üzerinde sergileniyor.