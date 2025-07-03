Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak 16-17 Temmuz tarihlerinde New York’ta gerçekleştirilecek gayri resmi toplantı ışığında dün Brüksel’de temaslarda bulunduğu haber verildi.

Holguin’in dün Brüksel’i ziyaret ederek Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilcisi Johannes Hahn ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla görüştüğünü yazan Alithia gazetesi, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’nin “elindeki bilgilere” dayanarak Holguin’in Paris’e gitme ihtimali bulunduğunu da belirtti.

Holguin’in salı günü Londra’da Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’yle görüştüğünü de anımsatan gazete, Holguin’in New York’ta gerçekleştirilecek genişletilmiş görüşme öncesinde temaslarda bulunmak için Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini de kaydetti.

Dün başkanlık sarayında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Holguin’in gerçekleştirdiği temasları önemli olarak nitelendiren Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise, Holguin’in salı günü Londra’da İngiliz hükümetinin çok taraflı görüşmedeki temsilcisi olan, Birleşik Krallık Avrupa ve Kuzey Amerika’dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty’yle görüştüğünü ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise “Avrupa Birliği’nin Rolü Merkezde” başlıklı haberinde Holguin’in Brüksel’e gerçekleştirdiği ziyaretin formalite icabı olmadığı gibi, yalnızca Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi Johannes Hahn’la tanışmak amaçlı da olmadığını yazdı.

Holguin’in Brüksel’deki temaslarının, yapılan görüşmelerin merkezinde AB’nin rolü ile AB’nin Kıbrıs sorununa nasıl katkıda bulunabileceğinin olduğunu gösterdiğini yazan gazete, Holguin’in Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yla görüşmesinin de özel bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

Holguin’in Costa’nın ardından Johannes Hahn’la görüştüğünü yazan gazete, Holguin’in Brüksel’de bulunduğu süre içerisinde Avrupa Dış Eylem Servisi'nin (EEAS) Siyasi İşler Genel Sekreter Yardımcısı Olof Skoog yanı sıra Bölgesel Politika ve Kentsel Kalkınma Genel Müdürlüğü (Regio) Genel Müdür Yardımcısı Hugo Sobral ile de görüştüğünü kaydetti.

“Elde ettiği bilgilere” dayanarak Holguin’in Kıbrıs sorunu ve Avrupa-Türk meselelerinin ele almak için Paris’e gitmeyi amaçladığını da kaydeden gazete, bunun rasgele bir seyahat olmadığını ve yalnızca bir hafta önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO toplantısı çerçevesinde bir araya geldiklerini anımsattı.

Gazete Avrupa-Türk meseleleri göz önüne alındığında Avrupa Birliği (AB) faktörünün, Lefkoşa Rum kesimi açısından Kıbrıs sorunundaki çabalara yönelik belirleyici olduğu da ifade edildi.