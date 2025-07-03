Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Yunanistan’da düzenlenen “Economist” seminerinde yaptığı konuşmada, “Great Sea Interconnector (GSI)” projesinin Kıbrıs ve Orta Doğu’nun enerji güvenliği için büyük önem taşıdığını iddia etti.

Haravgi gazetesinin haberine göre Papanastasiu, GSI projesinin, Rus doğal gazından bağımsız hale gelmeyi ve Kıbrıs’ın enerji merkezi olma rolünü güçlendirdiğini belirterek enerji politikasının rekabetle ilişkilendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Papanastasiu ayrıca, Yeşil Anlaşma’nın ekonomik dayanıklılık açısından yeniden değerlendirilmesi için AB’ye çağrıda bulundu.