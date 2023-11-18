Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in sınırda yer alan 6 askeri noktasına saldırı düzenlediğini duyurdu.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail ordusuna ait askeri hedeflere yönelik saldırıları hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, İsrail'in sınırdaki Bustan ve Er-Rahib askeri noktalarına güdümlü füze ve "uygun silahlarla" saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.

Hizbullah daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, İsrail'e ait Ramim, Vadi Sasa, Verde ve Ştulla askeri noktalarına da roket, füze ve güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.​​​​​​​