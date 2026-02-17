Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB), 88. Genel Yönetim Kurulu ve 1. Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

KTBB tarafından yapılan açıklamaya göre, belediye başkanları, K. T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında bir araya geldi.

Birlik binasında saat 11.00’de başlayan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda, KTBB Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları ve İdari Memur Nazan Özlatif de hazır bulundu.

Toplantıda ilk olarak KTBB 2025 Yılı Kesin Hesapları ve 2026 Yılı Genel Bütçesi Yürütme Kurulu’na okunup, Genel Kurul’un onayına sunuldu. Onaya sunulan KTBB 2025 Yılı Kesin Hesapları ve 2026 Yılı Genel Bütçesi Genel Kurul tarafından onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi’nde belediyelerle ilgili görüşülen yasaların bir an önce onaylanması gerektiği belirtilen toplantıda, bunun takibi için Birlik Başkanı’nın yetkilendirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Toplantıda, ayrıca, sokak hayvanları konusunda Mart ayı içerisinde genel bir görüşme yapılması konusunda da görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Uluslararası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yurt dışı temasları konusunda da Birlik Başkanı’na yetki verilmesi kararlaştırılan toplantıda, daha sonra başkanlara 4 - 7 Mayıs 2026 tarihleri arasında Almanya’da düzenlenecek "İFAT FUARI" hakkında bilgi verildi.