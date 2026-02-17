KKTC’de geçen hafta 64 trafik kazası meydana geldi, 23 kişi yaralandı.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 9-15 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen sürede ülkede 64 trafik kazası meydana gelirken, bu kazaların 16’si yaralanmayla ve 48’i hasarla sonuçlandı. Yaralanma ile neticelenen kazalarda 23 kişi yaralandı.

Trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 20, kavşakta durmamak 18, dikkatsiz sürüş 10, yakın takip 8 ve diğer etkenler 8 olarak açıklandı.

Kazalar sonucu toplam hasar miktarı 4 milyon 840 bin 200 TL olarak hesaplanırken, kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle aktarıldı:

“Girne 21, Lefkoşa 18, Gazimağusa 11, Güzelyurt 10 ve İskele 4.”

- Denetimlerde iki bin 269 rapor, 249 araca men, 12 sürücüye tutuklama

Öte yandan, polisin aynı dönemde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde ise, iki bin 269 araç sürücüsü rapor, 249 araç trafikten men edildi ve 12 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen sürücülerin suçlarının dağılımı ise şöyle:

"Sürat 673, emniyet kemeri takmadan araç kullanmak 231, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 220, muayenesiz araç kullanmak 119, mobil araç ile tespit edilen sürat suçları 83, trafik levha ve işaretlerine uymamak 81, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 60, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 55, dikkatsiz sürüş 38, aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak 29, tehlikeli sürüş 14, sürüş esnasında cep telefonu kullanmak 13, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 12, yolcu taşıma 't' işletme izinsiz araç kullanmak 8, ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak 8, koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak 5, trafik ışıklarına uymamak 3, özel eşya taşıma 'b' işletme izinsiz araç kullanmak 1 ve 699 diğer trafik suçları.”