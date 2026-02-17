Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), fiber optik protokolüne karşı mücadele veren sendikalar, meslek örgütleri, internet sağlayıcıları ve muhalefet milletvekillerine destek belirterek, “Biz de mücadeleye hazırız.” dedi.

KTTB’den yapılan açıklamada, iktidarın tüm toplumsal itirazlara rağmen ülkenin telefon ve internet altyapısını Türk Telekom’a “koşulsuz devretmeye” yönelmesinin "kabul edilebilir olmadığı " belirtildi.

“İletişim altyapısı herhangi bir ticari meta değil; ulusal güvenliğin, kamusal egemenliğin, ekonomik bağımsızlığın ve temel haklara erişimin omurgasıdır.” denilen açıklamada, böylesine stratejik bir alanın, şeffaflıktan uzak protokollerle ve toplumun onayı alınmadan “peşkeş çekilmek" istendiği iddia edildi.

İletişim altyapısını teslim etmenin yalnızca teknik bir tercih değil, egemenlikten feragat etmek anlamına geldiği savunulan açıklamada, “Benzer şekilde; tıp ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile ihtisas alanlarında, Uzmanlık Kurulu üzerinden yürütülmeye çalışılan, meslek örgütlerini devre dışı bırakan, görüşlerini önemseme ve kamu yararı ve halk sağlığını önemseme yerine başka çıkar gruplarına hizmet eden düzenlemelere karşı verdiğimiz haklı mücadelemiz devam etmektedir ve mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ülkeyi sevenlerin ülkeyi savunma ve dayanışma zamanı olduğu da kaydedildi.