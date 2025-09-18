Beyrut’ta 4 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşen, 218 kişinin hayatını kaybettiği patlamadan beş yıl sonra, patlamaya neden olan amonyum nitratı limana indiren 48 yaşındaki Rus iş adamı ve armatör İgor Grechushkin’in tutuklandığı haber verildi.

Baf’tan Sofya’ya giden Grechushkin’in, 6 Eylül’de Sofya Havalimanı'nda İnterpol’un çıkardığı tutuklama emriyle tutuklandığını yazan Alithia gazetesi, Beyrut’taki patlamanın Grechushkin’e ait Rhosus gemisinin limana indirdiği ancak güvenli bir şekilde saklanmayan amonyum nitratın patlamasından kaynaklandığını anımsattı.

Gazeteye göre, Bulgaristan Polis Genel Müdürü açıklamasında Limasol’da yaşayan Grechushkin’in tutuklamaya direnmediğini, iş birliği yaptığını ve bagajında da şüpheli bir şey bulunmadığını belirtti.