“Her fitre bağışı, bir umut”

Faaliyetlerini kurum, kuruluş ve bireylerden gelen bağışlarla gerçekleştiren bir hayır kurumu olan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, fitre bağışı çağrısı yaptı

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Kemal Saraçoğlu Vakfının, kanser yolculuğundaki çocuk ve ailelerine tedavi, ilaç, gıda yardımı, maddi destek, eğitim, psikolojik danışmanlık gibi birçok hizmet vermekte olduğu ve fitre bağışlarının söz konusu hizmetlerin devamlılığını sağlayabilmek adına hayati önem taşıdığı belirtildi.

Kemal Saraçoğlu Vakıf Koordinatörü Servet Özeralp yaptığı açıklamada, “Bayramlar paylaşma ve sevgiyle anlam bulma zamanlarıdır. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde, fitre ve zekât bağışlarınızla kanser yolculuğundaki çocuklar ve ailelerine umut olabilirsiniz.” ifadelerini kullanarak bağış çağrısında bulundu.

Kemal Saraçoğlu Vakfına destek olmak isteyen vatandaşların, bu yıl 180 TL olarak belirlenen fitre bağışlarını www.kemalsaracoglu.org/ adresinde yer alan online bağış seçeneğiyle, tüm GSM operatörlerinin faturalı hatlarından KSV yazıp 4110’a kısa mesaj göndererek ya da Asbank 3000010964, Creditwest Bankası 100025333, İktisat Bankası 5132641, K.T. Kooperatif Merkez Bankası 127072, Limasol Türk Kooperatif Bankası 200012714, Türk Bankası 0007185310, Yakındoğu Bank 600016753, Türkiye İş Bankası IBAN TR47 0006 4000 0016 8180 5624 00 banka hesap numaralarından gerçekleştirebilecekleri belirtildi.