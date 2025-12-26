Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanı Ali Özgöçmen, özel sağlık sektöründe asgari ücretle çalışan hemşire ve ebelerin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını ileri sürerek, asgari ücretin insanca yaşam hakkını güvence altına alacak düzeyde belirlenmesi çağrısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, özel sağlık hizmetlerinin bel kemiğini oluşturan hemşire ve ebelerin artan hayat pahalılığı, barınma, ulaşım ve temel ihtiyaç giderleri karşısında asgari ücretle yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Bu durumun yalnızca sağlık çalışanlarının yaşam koşullarını değil, sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini ve sürdürülebilirliğini de olumsuz etkilediği görüşünü dile getiren Özgöçmen, asgari ücretin çalışanların insanca yaşam hakkını güvence altına alacak bir düzeyde belirlenmesi gerektiğini savundu.

“Emekçilerin sesi olan sendikaların ortaya koyduğu taleplerin dikkate alınması, sosyal adaletin ve çalışma barışının gereğidir.” diyen Özgöçmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu masasında yer alan ve Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası’nın da içinde bulunduğu Hür-İş Federasyonu’nun yürüttüğü mücadeleye destek verdiğini belirtti.

Yetkilileri, özel sağlık sektöründe çalışan emekçilerin gerçek yaşam koşullarını görmeye ve asgari ücretle çalışanların yaşadığı mağduriyeti giderecek adımları gecikmeden atmaya davet eden Özgöçmen, “İnsanca yaşam, adil ücret ve güvenceli çalışma hakkı talebimizdir.” dedi.