Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 10.05’te başlayan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu ve işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, toplantı öncesi yaptığı konuşmada 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek üzere toplandıklarını söyledi.

Toplantı öncesi tüm tarafların bir araya geldiğini, kısa bir görüşme yaptıklarını dile getiren Hasipoğlu, gerekli açıklamaları toplantı sonrasında yapacaklarını belirtti.

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan beri brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 TL olarak uygulanıyor.