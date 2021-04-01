Serbest Kürsü / Levent Özadam
Kıbrıs’ın vazgeçilmez lezzeti hellim…
Bize göre en güzel hellimi Kıbrıslı Türkler yapar. Hele yazın köy hellimi ve karpuz deyince akan sular durur. Mangallarımızın da vazgeçilmezidir hellim.
Bugünlerde hellimin tadı biraz kaçmaya başladı. İsim tescil konusu kafa karışıklıklarına yol açtı…
Hellim tescili ile ilgili karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Süreç, kararın Nisan ayında AB Resmî Gazetesinde yayınlanmasıyla tamamlanacak; karar 1 Ekim 2021 itibarıyla yürürlüğe girecek. Yani bu kararın tam anlamıyla ne anlama geldiği tartışmalı.
İngiltere’ye, Ortadoğu’ya ve Türkiye’ye hellim satıyoruz hâlihazırda. PekiHellim ürününün, Avrupa Komisyonu’nun Menşei Korumalı Ürünler kütüğüne kabulü ne işimize yarayacak!
Birçok konuda olduğu gibi bunda da yine ikiye bölündük maalesef. Bir tarafta bayram havası bir tarafta endişe hakim.
Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ‘hellim konusunda resmen oyuna geldik’ diyor ve tezini şöyle savunuyor:
“Rumun tayin edeceği bir mekanizma Kıbrıslı Türk hellim üreticisini denetleyecek. Bunu kabul etmek ne demek? Benim ürünümün Rumun tayin edeceği birileri tarafından denetlenmesi, ‘tamamdır’ derse satılması… Bu kabul edilebilir değil.”
Bakan Ertuğruloğlu, ‘Fransızların, Almanların, İtalyanların, Hollandalıların… Bunların hellim düşkünü olduklarını duymadım bugüne kadar’ diyerek AB’ye hellim satacağımıza inanmadığını da ima ediyor.
Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı “AB, hellim konusunda jest değil emrivaki yaptı” diyor…
Haklılar mı?
Buna gelin siz karar verin…
Hellim tescili konusuna temkinli yaklaşan kesim şöyle diyor;
AB, bizi Kıbrıs Rum devletinin bir toplumu olarak görüyor. Hellimin denetim ve kontrolünü bağımsız bir kuruluş değil de Rumlar yaparsa mevcut pazarlarımızı da kaybedeceğiz. Yani İngiltere’ye, Orta Doğuya hellim satarken Rum devletinin insafına kalacağız. Bu şu anlama geliyor, yağmurdan kaçarken doluya tutulabiliriz…
Öte yandan bağımsız bir kuruluş dünyaya satacağımız hellimi denetlerken bazı kriterler de istiyor.
Bunlardan birisi hellim yapılırken kullanılacak küçükbaş hayvan sütü ve bunun gibi bazı detaylar...
Bu standardı yakalamak için biraz gayret de gerekiyor.
İhtiyaç halinde süt ihracı için adresler de belli. Türkiye’den bu alışverişi yapmamıza izin yok.
Sadece AB ülkelerinden süt alabiliriz…
Peki, hellim konusunda ‘oyuna geldik’ görüşüne katılmayanlar ne diyor?
“Kültürel ürünlerimizin en önemlisi olan Hellim’in AB’de tescil edilmesi ve eş zamanlı olarak Yeşil Hat Tüzüğü kapsamına alınması, sürdürülebilir ekonomik kalkınma adına tarihi öneme sahip bir gelişmedir”
Bu açıklama da Fikri Toros’a ait.
CTP Milletvekili Toros, eski Ticaret Odası Başkanı bunu da hatırlatalım.
Yani bu konulara uzak bir isim değil.
Toros, ‘hellim ürünümüzün, 500 milyonluk AB pazarına erişmesinin önü açılmıştır’ diyor ve on binlerce vatandaşımızın geçim kaynağı olan hellimin AB topraklarında satılacağını müjdeliyor.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da gerek hellimin coğrafi işaret tescili gerekse AB gıda güvenliği standartlarına ulaştırılması ile ilgili gerekli sorumluluğu üzerimize alırız diyor.
Çavuşoğlu açıkçası güven veriyor, bize düşen görev neyse yapmaya hazırız diyor…
Şimdi bu açıklamalar ışığında yorum sizlere ait…
Hellim konusunda resmen oyuna mı geldik, yoksa 500 milyon Avrupalı hellimimizi almak için sıraya mı girecek?
Ve aklımıza takılan bir konu daha..
Şayet oyuna getirildiysek;
Biz, Rumlar tarafından ve AB tarafından hellim konusunda oyuna getirileceğimizi bilmiyor muyduk?
Bu oyuna neden düştük?
AB ve Rum tarafı bizim hellimimizi zorla mı tescil etti…
Hellim konusunda da ikiye bölündük tadı hayli kaçmaya başladı!
En üzüldüğümüz nokta da budur zaten…
MESAJ KUTUSU
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