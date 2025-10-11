Güney Kıbrıs’ta geçen çarşamba akşamı Akama bölgesindeki “Drusia” köyünde açık bir alanda, bir hellim bidonu içerisinde kullanıma hazır dolu bir silah ele geçirildiği haber verildi.

Bölgede çalışmaya giden bir kişinin silahı tespit ettiğini ve polise haber verdiğini yazan Fileleftheros gazetesi, yapılan araştırmaların ardından bunun şarjörlü dolu bir silah olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Silaha el konulduğunu ve bilimsel incelemeye gönderildiğini yazan gazete, polisin konuyla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.

- Baf’ta ofise el bombalı saldırı düzenlendi

Haravgi gazetesi ise haberinde Baf’ta bir şirketin ofisine el bombalı saldırı düzenlendiğini yazdı.

Polisin şirket yöneticisi tarafından olayla ilgili olarak dün sabah bilgilendirildiğini kaydeden gazete, el bombasının şirketin kamera izleme sisteminin altına yerleştirildiğini belirtti.

Patlama sonucunda binanın pencerelerinde ve ofisin önünde park halindeki araçta hasar meydana geldiğini yazan gazete, polisin olayla ilgili araştırmalarının sürdüğünü ekledi.