Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, emekli bir tuğgenerali danışman olarak işe aldı.

Politis, adını açıklamadığı emekli tuğgeneralin aylık 3 bin euro emekli maaşı aldığı da dikkate alınarak, aylık brüt bin 600 euro maaş öngören üç yıllık bir sözleşmeyle işe alındığını yazdı. Gazete, sözleşmenin 15 Eylül 2025’ten 29 Şubat 2028’e yani Hristodulidis’in görev süresi bitene kadar geçerli olacağını belirtti.

Hristodulidis’in daha önce de aktif görevdeki bir askeri yanına aldığı kaydedilen haberde, genelde Rum Polis Teşkilatı’ndan birinin atandığı Başkanlık Sarayı Muhafız Birliği komutanlığına Binbaşı ve eski Komando Filo Komutanı Andreas Pettemeridis’i aldığı hatırlatıldı. Emekli tuğgeneralle Hristodulidis’in danışman sayısı 6’ya çıktı.