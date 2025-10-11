Güney Kıbrıs’taki gençlerin psikolojik sağlığıyla ilgili olarak sağlık bakanlığı ve UNICEF tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, gençlerin yüzde 86’sının gelecekle ilgili olarak yüksek düzeyde stres ve belirsizlik yaşadıklarını bildirdikleri ifade edildi.

Araştırmaya göre, gençlerin yüzde 75’inin de sürekli baskı ve stres hissettiğini yazan Haravgi gazetesi, araştırmanın Güney Kıbrıs’taki Eğitim Teknolojilerinde Geliştirme ve Araştırma Merkezi CARDET tarafından koordine edildiğini ve uygulandığını kaydetti.

Araştırmaya göre gençlerin yüzde 60’ının bir ruh sağlığı uzmanına görünmesi gerektiğini hissettiği ancak çeşitli sebeplerden ötürü bunu gençlerin yalnızca yüzde 43’ünün yapabildiği belirtildi.

Araştırmaya göre ruhsal sağlık bozukluklarının büyük çoğunluğunun (yüzde 75) 25 yaşından önce ortaya çıktığını da belirten gazete, okul psikologlarına yapılan yönlendirmelerin de önemli ölçüde arttığını ve 2020-2021 döneminde 7 bin 700’den fazla öğrencinin okul psikologlarına yönlendirildiğini ifade etti.

Araştırmanın ruh sağlığı hizmetlerine erişimde dört temel engel tespit ettiğini de kaydeden gazete, bunları toplum içerisinde damgalanma ve önyargı, genç dostu destekleyici alanların eksikliği, mevcut hizmetlere ilişkin farkındalığın düşük olması ve özellikle kırsal alanlarda bu tür hizmetlere erişimde yaşanan eşitsizlik olarak sıraladı.