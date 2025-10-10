Limasol’daki bir inşaat şirketine ateş açma suçuyla tutuklanan 43 yaşındaki şahıs ile ilgili olayın arkasında tefecilik, tehdit ve şiddetin bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi polisin, 43 yaşındaki şahsın, aynı şirkete daha önce yapılan bombalı saldırıyla bağlantısının bulunduğu ve ayrıca hakkında tefecilikle ilgili suçlamalar bulunması nedeniyle mahkeme tarafından tutuklanmasını talep edildiğini yazdı.

Habere göre Limasol Kaza Mahkemesi 43 yaşındaki şahıs hakkında sekiz gün tutukluluk emri verdi.

Şikayette bulunan iş insanı mahkemede yaptığı açıklamada 400 bin euro kredi aldığını, ek faizlerle 1 milyon euro ödemesinin istendiğini ifade etti.

Aynı şahıs mahkemede ayrıca 43 yaşındaki kişinin, ofisine gelerek kendisini öldüreceği yönünde tehditte bulunduğunu da belirtti.

