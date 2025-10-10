Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) mecliste boş kalan sandalyenin doldurulmasıyla ilgili yasal boşluğu kapatmadığı için mahkum ettiği Rum Yönetimini 8 bin euro manevi tazminat cezasına çarptırdığı bildirildi.

Haravgi AİHM’in, “demokrasinin nüvelerinden olan seçme seçilme hakkıyla ilgili meselelerin çözümsüz bırakılamayacağına” hükmederek aldığı tazminat kararının Güney Kıbrıs’ın kurumsal yeterliliği meselesini yeniden gündeme getirdiğine dikkat çekti.

Habere göre AİHM bu kararı, 2016 genel seçimine Dayanışma Hareketi adayı olarak katılan Yeorgios Papadopulos’un başvurusu üzerine aldı. Dayanışma Hareketi Başkanı Eleni Theoharus’un, seçim sonrasında ve meclis açılmadan önce, milletvekilliğini kazanmış olmasına rağmen Avrupa Konseyi’nde kalmaya karar vermesi ile Dayanışma Hareketi’nin kazandığı bir sandalye yasama dönemi boyunca boş kaldı.

Aynı partiden Papadopulos, boş sandalyeyi doldurmak üzere 2017, 2018 ve 2020 olmak üzere üç kez atandıysa da Rum Seçim Mahkemesi, milletvekilinin bu şekilde değiştirilmesi konusunda net hukuki ya da anayasal çerçeve olmadığı gerekçesiyle atamayı iptal etti. Rum meclisinin yasayı ve Anayasayı değiştirme çabaları ise, düzenlemeleri anayasaya uygun görülmedi.

AİHM, çözüm bulamayıp halk iradesini erozyona uğratarak ve seçmenin tercihini pratikte iptal ederek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 1’inci protokolünün 3’üncü maddesini ihlal ettiğine hükmettiği Rum Yönetimini, Yeorgios Papadopulos’a 8 bin euro manevi tazminat ödemeye mahkum etti.