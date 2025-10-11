Güney Kıbrıs’taki Hukuk Dairesi'nin Rum merkezi cezaeviyle alakalı araştırması devam eden iki büyük ceza davasına, Başsavcıya yapılan baskılara rağmen sorgu memuru atamaması gündem oldu.

Politis gazetesi, konuyla ilgili haberinde Hukuk Dairesi'nin cezaevinde bir mahkûma tecavüz edilmesi ve cezaevinde tespit edilen belgelere ilişkin iki dava konusunda, sorgu memuru atamamaya karar verdiğini yazdı.

Dün yaptığı açıklamada iki davayla da ilgili soruşturmaların gelişme halinde olduğunu belirten Hukuk Dairesi, polis tarafından yapılan soruşturmalar gelişme halindeyken söz konusu iki davayla da ilgili bağımsız sorgu memurları atanması talebiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Hukuk Dairesi yaptığı açıklamada, başlıca görevinin bu davalarda olduğu gibi tüm davalarda gerek zanlıların gerek de mağdurların haklarının korunması olduğunu vurgularken, polis tarafından yapılan araştırmalara ve iddiaların araştırılması için verilen direktiflere atıfta bulundu.