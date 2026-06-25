Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, yaklaşık bir aydır Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan randevu talep ettiklerini ancak geri dönüş yapılmadığını ileri sürerek, sektörün sorunlarını yetkililere doğrudan aktarma imkânı bulamadıklarını söyledi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Gönyeli Polis Karakolu önünde sektörün yaşadığı sorunlara değinen Onalt, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı eleştirerek, bakanlığı “sektörün sorunlarına karşı duyarsız kalmakla” suçladı.

Hayvancılık sektörünün ciddi sorunlarla mücadele ettiğini savunan Onalt, özellikle yem, arpa ve üretim maliyetleri konusunda çözüm beklediklerini belirtti. Onalt, daha önce gündeme getirdikleri taleplerin karşılık bulmadığını ve desteklerin dağıtımında adaletsizlik yaşandığını da ileri sürdü.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’a seslenenve Çavuş'u üreticilerin içinden gelen bir isim olması nedeniyle desteklediklerini belirten Onalt, bugün gelinen noktada hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

Onalt, bakanlığın birlik temsilcileriyle görüşmekten kaçındığını öne sürerek, “Hayvancılar Birliği mücadele etmeye devam edecek. Bu sektör ülkenin en büyük üretim alanlarından biridir ve üreticilerin sesi susturulamaz.” dedi.

- Rahvancıoğlu

Birlik Avukatı Turan Rahvancıoğlu ise hayvancılık sektörünün önemli gündem maddelerinden biri olan "süt maliyetleriyle ilgili yapılan telefon görüşmelerinin polise şikâyet edilmesini" eleştirdi.

Kamu görevlileri ile sektör temsilcilerinin sektörün sorunlarını görüşmesinin demokratik toplumlarda doğal bir durum olduğunu ifade eden Rahvancıoğlu, tehdit, hakaret veya hukuka aykırı unsur içermeyen görüşmelerin “rahatsızlık” kapsamında değerlendirilmesinin sorunların çözümüne katkı sağlamadığını söyledi.

Rahvancıoğlu, sektörün geleceği açısından ihtiyaç duyulanın şikâyet mekanizmalarını işletmek değil, diyalog ve iş birliğini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

- Çeteresi

Birlik üyesi Mehmet Çetereisi de, süt maliyetleri konusunda çalışma yapmak üzere birlik tarafından görevlendirildiğini belirterek, bu kapsamda ilgili kişilerle iletişim kurmasının doğal olduğunu söyledi.

Çetereisi, üreticiler arasında ayrışma yaratılmaya çalışıldığını savunarak, sektörün geleceği için mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.