Güzelyurt Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralanırken, kaza yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 17.30'da meydana gelen kazada, Hasan Güderler (E-47), yönetimindeki NP 799 plakalı araçla çift şeritli yolda seyrettiği sırada dikkatsizce soldan birinci şeride geçti ve aynı istikamete seyreden Adnan Altok (E-65) yönetimindeki PK 998 plakalı aracın arka kısmına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NP 799 plakalı araç yolu ikiye ayıran beton bariyere çarpıp durdu. Kaza sonucu hafif yaralanan PK 998 plakalı araç sürücüsü Adnan Altok Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan NP 799 plakalı araç sürücüsü Hasan Güderler ise olay yerine gelen Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

PK 998 plakalı araç sürücüsü Hasan Güderler’in nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan alkol testinde, bahse konu şahsın 157 Miligram alkollü olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.