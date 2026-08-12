Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, belirlenen kriterleri karşılayan turistik konaklama tesislerine 36 milyon TL hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, bakanlığın, turistik konaklama tesislerinin desteklenmesine yönelik hazırladığı hibe programı Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

Turizm sektörünün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, konaklama tesislerinin desteklenmesi ve turizmde hizmet kalitesinin korunmasına yönelik hazırlanan hibe desteği, şans oyunu salonu bulunmayan turistik konaklama tesislerini kapsayacak ve program çerçevesinde sektöre toplam 36 milyon TL kaynak aktarılacak.

Program kapsamında destekten, bakanlıktan 2025 ve/veya 2026 yılına ait İşletme ve Sınıflandırma belgelerini 1 Ekim 2026 tarihinden önce almış, 2026 yılına ilişkin geceleme ve konaklayan kişi sayılarını Turizm Planlama Dairesi’ne bildirmiş ve bünyesinde şans oyunu salonu bulunmayan turistik konaklama tesisleri yararlanabilecek.

Hibe programıyla, turizm sektöründe faaliyet gösteren ve şans oyunları gelirinden yararlanmayan konaklama tesislerinin desteklenmesi, işletmelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve turizm sektöründeki ekonomik hareketliliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

-Ataoğlu: “Turizmin her halkasını desteklemeye devam edeceğiz”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararın özellikle şans oyunları geliri bulunmayan konaklama işletmeleri açısından önemli bir destek olduğunu belirtti.

Ataoğlu, turizmin yalnızca büyük ölçekli tesislerden ibaret olmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Ülke turizmini bir bütün olarak ele alıyoruz. Otellerimizin yanı sıra pansiyonlarımız, turistik konutlarımız ve yöresel evlerimiz de turizm sektörümüzün önemli bir parçasıdır. Özellikle şans oyunu salonu bulunmayan ve faaliyetlerini doğrudan konaklama ve turizm hizmetleri üzerinden sürdüren tesislerimizin desteklenmesini önemsiyoruz.

Amacımız, bu işletmelerimizin ayakta kalmasına katkı sağlamak, turizm faaliyetlerinin ülkemizin farklı bölgelerine yayılmasını teşvik etmek ve küçük ölçekli işletmelerimizi de turizm ekonomisinin daha güçlü bir parçası haline getirmektir.”

Turizmin, KKTC ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayan Ataoğlu, bakanlık olarak sektörün ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve turizmin yalnızca belirli bölgelerde veya büyük tesislerde değil, ülkenin geneline yayılan sürdürülebilir bir ekonomik yapı içerisinde gelişmesi için desteklerin devam edeceğini ifade etti.