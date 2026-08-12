Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Devlet Laboratuvarına akım temini projesi kapsamında 14 Ağustos Cuma günü Lefkoşa’da bazı bölgelere 3 saat süreyle elektrik enerjisi verilemeyeceğini duyurdu.
Hasipoğlu: “Sıcaklar devam ederse açık alanda çalıştırılmama uygulaması uzatılabilir"
İçeriği Görüntüle
Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, 09.00-12.00 saatleri arasında yapılacak kesintiden etkilenecek bölgeler şöyle;
“Bandır Çorba ile Küçük Kaymaklı Futbol sahası arası, Bandır Çorba arkası, Devlet Laboratuvarı, Jumbo Bazaar, Çangar bölgesi ve civarı.”