Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası başarıyla icra edildi.

Tatbikat, KKTC ve Türkiye’den askeri ve sivil unsurların katılımıyla, Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde icra edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün de izlediği tatbikat, gerçeğini aratmayan, nefes kesen iki senaryoda icra edildi.

İlk senaryo gereğince,Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında Türk Arama Kurtarma Bölgesi’nde; içerisinde çok sayıda göçmen bulunan kuru yük gemisi ile bir ticari yatın çarpışması sonrasında kazazedeler kurtarılırken, göçmenler tarafından yük gemisinde çıkarılan yangına müdahale edildi.

İkinci senaryoda ise İzmir’den Kalecik istikametine intikal eden akaryakıt tankeri ile Gazimağusa’dan Mersin’e intikal etmekte olan ticari geminin çarpışması sonucunda denize düşen kazazedeler kurtarıldı. Kurtarılan kazazedeler helikopter ile en yakın sağlık kuruluşlarına intikal ettirildi.

Tatbikata, Türkiye’den Milli Savunma Bakanlığı,İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; KKTC’den de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Havacılık Birlik Komutanlığı/ Arama Kurtarma Birliği, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi katıldı.

Ayrıca tatbikatı TCSG Yaşam gemisinden Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin ailesinin yanı sıra, Türkiye ve KKTC’den çok sayıda basın mensubu takip etti. Azerbaycan, Pakistan, Libya Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Lone ve Somali’den askeri ataşeler gözlemci olarak yer aldı.

Tatbikatın tamamlanmasının ardından Başbakan Ünal Üstel, Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ile Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir tatbikatı değerlendirdi.

Değerlendirmenin ardından tatbikata katılan deniz ve hava araçları protokolü selamladı.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel bugün başarılı bir tatbikatın tamamlanmasına tanıklık ettiklerini vurgulayarak, “Ancak bunun yanında, Kıbrıs Türk halkının güvenliğine, devletine, egemenliğine ve geleceğine sahip çıkan güçlü bir iradenin sahadaki yansımasına da tanıklık ediyoruz.” dedi.

-“TC-KKTC bağlarının en somut göstergesi”

Üstel, adını Şehit Teğmen Caner Gönyeli’den alan anlamlı tatbikatın, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların, askeri iş birliğinin ve ortak güvenlik anlayışının en somut göstergelerinden biri olduğunu ifade etti.

Doğu Akdeniz’in her zamankinden daha kritik bir dönemden geçtiğini belirten Üstel, bölgede yeni ittifaklar kurulmakta, yeni askeri yapılanmalar oluşturulmakta ve enerji kaynakları üzerinden yeni hesaplar yapılmakta olduğuna işaret etti.

-“Yakından takip ediyoruz”

Üstel, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son yıllarda hız verdiği silahlanma faaliyetlerini, yabancı askeri güçlerle geliştirdiği iş birliklerini ve bölgemizdeki dengeleri değiştirmeye yönelik girişimlerini yakından takip ediyoruz. Fransa ile yapılan askeri iş birlikleri, adadaki yabancı askeri varlığın artırılmasına yönelik girişimler ve Doğu Akdeniz’de oluşturulmaya çalışılan yeni dengeler bizim açımızdan dikkatle değerlendirilmektedir. Ancak herkes şunu çok iyi bilmelidir: Kıbrıs Türk halkı yalnız değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yalnız değildir. Bu toprakların arkasında güçlü bir devlet, güçlü bir ordu ve güçlü bir millet vardır. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili garantörlüğü, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin temel teminatıdır.” dedi.

-“Türkiye’nin gücü, KKTC’nin de gücü”

Başbakan Üstel, Türkiye’nin bölgede artan gücü, savunma sanayisindeki tarihi başarıları, diplomatik etkinliği ve küresel ölçekte yükselen konumunun sadece Türkiye’nin değil, Kıbrıs Türk halkının da gücü olduğunu vurguladı.

Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dünyanın en güçlü ordularından biri olduğunu, Türk savunma sanayisinin kendi gemisini, kendi hava savunma sistemlerini, kendi helikopterini, kendi füzesini ve kendi insansız hava araçlarını üreten bir seviyeye ulaştığını belirten Üstel, “Türkiye artık sadece bölgesel değil, küresel ölçekte söz sahibi olan güçlü bir devlettir. Bu güç, Kıbrıs Türk halkının da gücüdür. Bu güç, Doğu Akdeniz’de barışın güvencesidir. Bu güç, Mavi Vatan’ın güvencesidir.” dedi

-“Kıbrıs meselesinde duruşumuz net”

Üstel, Kıbrıs meselesinde duruşlarının net olduğunu, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden, adadaki iki halk ve iki devlet gerçeğine dayanılmadan ortaya konulacak hiçbir çözüm modelinin sürdürülebilir olmayacağını belirtti; “Geçmişte başarısız olan yaklaşımların yeniden denenmesinin kimseye faydası yoktur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kendi devletinden, egemenlik haklarından ve eşit statü talebinden vazgeçmeyeceğini yineleyen Üstel, “Dünyaya çağrımız nettir; Doğu Akdeniz’de kalıcı barışın yolu Kıbrıs Türk halkının haklarının teslim edilmesinden, adadaki gerçeklerin kabul edilmesinden ve iki tarafın eşitliği temelinde yeni bir anlayışın geliştirilmesinden geçmektedir. Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını yalnız görme hatasına düşmemelidir.Hiç kimse Kıbrıs Türk Halkının devletini, egemenliğini veya güvenliğini pazarlık konusu yapabileceğini düşünmemelidir.Hiç kimse Kıbrıs Türk halkını bu topraklardan koparabileceğini hayal etmemelidir. Biz bu topraklarda misafir değiliz. Biz bu toprakların sahibiyiz. Bu devleti büyük bedeller ödeyerek kurduk.” dedi.

Üstel, Şehit Teğmen Caner Gönyeli Tatbikatı’nın yalnızca bir eğitim faaliyeti olmadığını, Kıbrıs Türk halkının güvenliğinin tesadüflere bırakılamayacağının güçlü bir mesajı olduğunu vurguladı.

Tatbikata katılan tüm unsurlara teşekkür eden Başbakan Üstel sözlerini “Ne mutlu devletine sahip çıkanlara. Ne mutlu bayrağına sahip çıkanlara. Ne mutlu Anavatan Türkiye ile omuz omuza yürüyenlere.” diyerek tamamladı.

Yiğitbaşı

Türkiye İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da TC ve KKTC arama kurtarma teşkilatları tarafından müştereken icra edilen tatbikatın başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yiğitbaşı, arama kurtarma faaliyetlerinin; insan hayatına verilen değerin ve zamana karşı yarışın en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, “Denizde ve karada meydana gelebilecek her türlü acil durumda insan hayatını kurtarmak amacıyla yürütülen bu çalışmalar; her aşaması titizlikle planlanmış bir hazırlık seviyesi, güçlü koordinasyon ve iş disiplini yüksek nitelikli personel gerektirmektedir.” dedi.

Tatbikatların, teşkilatlar arasında bilgi ve birikimlerin paylaşılması bakımından son derece önemli bir sınav olduğuna değinen Yiğitbaşı, 2002 yılından itibaren icra edilmeye başlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın, TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla Doğu Akdeniz’de icra edilen önemli bir faaliyet olduğunu söyledi.

-“Tüm unsurlar yerli”

Yiğitbaşı, icra edilen tatbikata katılan tüm sahil güvenlik yüzer unsurlarının Türkiye’deki tersanelerde inşa edilmiş olmasının gurur vesilesi olduğunu belirterek, “Diğer bir gurur kaynağımız ise Türkiye’de inşa edilen gemilerimizin, dost ve müttefik ülkelere ihraç ediliyor olmasıdır.” diyerek şöyle devam etti:

“Bu yıl ilk kaynağı yapılarak 2 yıl içerisinde hizmete girmesini planladığımız tamamen yerli ve milli imkanlarla inşa edilecek milli sahil güvenlik gemilerimiz, Mavi Vatan’da göreve başlayarak Sahil Güvenlik Komutanlığımızı daha da güçlendirecektir. Dünyanın en stratejik bölgelerinden biri haline gelen Doğu Akdeniz’de, TC ile KKTC’nin arama kurtarma teşkilatlarının gücünü bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu tatbikatın başarı ile icra edilmesine katkıda bulunan; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizi, Jandarma Genel Komutanlığımızı, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızı canıgönülden kutluyor, tatbikatta görev alan tüm unsurları ve personeli sergiledikleri üstün performanstan dolayı tebrik ediyorum.”

-Kendir

Türkiye Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de TC ve KKTC askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının katılımıyla gerçekleştirilen Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Kendir, tatbikatın, Doğu Akdeniz’de, KKTC hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye’nin arama kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda, denizde ve karada ortaya çıkabilecek arama kurtarma ihtiyaçlarını tespit etmek, arama kurtarma faaliyetlerindeki müdahale süresini en aza indirmek, her iki ülkenin arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının eğitim seviyesi ile birlikte karşılıklı koordinasyon ve iş birliğini geliştirmek maksadıyla icra edildiğini ifade etti.

Kendir, tatbikatın 23 ve 24 Haziran tarihlerinde icra edilen fiili kısmına, Türkiye’den 1 fırkateyn, 1 insansız hava aracı, 3 sahil güvenlik korveti, 4 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 2 uçak, 2 arama kurtarma timi, 1 özel harekât timi ile 1 dalış emniyet güvenlik ve arama kurtarma timi; KKTC’den de 5 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 2 römorkör ve 5 arama kurtarma timinin iştirak ettiğini söyledi.

“İş birliği ve koordinasyon pekiştirildi”

Kendir, tatbikatta, arama kurtarma teşkilatlarının iş birliği ve koordinasyonu pekiştirilerek askeri ve sivil arama kurtarma unsurlarının birlikte çalışabilirliğinin geliştirildiğini, arama kurtarma harekâtına ilişkin komuta kontrol ve muhabere usullerinin denendiğini vurguladı.

Kendir, “Bu tatbikat ile sorumluluk sahamızda, her türlü deniz ve hava koşulunda, zaman ve mekân fark etmeksizin gerçekleştirilecek arama kurtarma faaliyetlerinin, TC ve KKTC tarafından karşılıklı iş birliği içerisinde, başarı ile icra edilebileceği ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterilmiştir.” dedi.

Kendir, ”Tatbikat; çevre denizlerimizde meydana gelebilecek her türlü olay karşısında üstlendiğimiz büyük sorumluluğun ve ne kadar etkin bir arama kurtarma teşkilatına sahip olduğumuzun en net göstergesidir.” diyerek Türkiye’nin KKTC’yi desteklemeye ve karşılıklı iş birliğini artırmaya var gücüyle devam edeceğini sözlerine ekledi.