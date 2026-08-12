İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesini ziyaret etti.

İskele Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu’na ziyaretinde İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) Başkanı Başkanı Serkan Kırmızı ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mehmetali Ardıç ile Genel Koordinatörü Hürrem Tulga da eşlik etti.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, İskele Sanayi Sitesi’ni güç birliği ile düzenleyeceklerini, geliştireceklerini ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlayacaklarını ifade ederek, belediye ve esnaf örgütlerinin koordineli çalışması ile bölgenin gelişimine önemli katkı sağlanacağını söyledi.

-Sadıkoğlu, İEZB ve KTEZO ile toplantı yaptı

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İEZB ve KTEZO ile İskele Küçük Esnaf ve Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafla geniş katılımlı bir toplantıda da bir araya geldi. Toplantıda, sanayi sitesinin mevcut durumu değerlendirilidi ve esnafın talep, öneri ve beklentileri dinlendi. Görüşmede ayrıca; İskele Sanayisi – Karpaz Anayolu bağlantısı, Sanayi Sitesi’nin genişleme projesi, Sanayi Sitesi Yeşil Alan Projesi ile kaldırım, çöp toplama ve çevre düzenlemeleri başta olmak üzere bölgenin altyapısı ve gelişimine yönelik başlıklar da ele alındı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, toplantıda gündeme gelen başlıklarla ilgili yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Sanayi bölgesinin gelişimine yönelik her türlü çalışmaya destek vermeye devam edeceklerini belirten Sadıkoğlu, kurumlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Sadıkoğlu, ortak akıl ve güç birliğiyle İskele Sanayi Sitesi’nin sorunlarının çözülebileceğini vurgulayarak, kurulan İskele Sanayi Komitesi’nin vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayacağını ifade etti. “İskele Sanayi Sitesi’ni hep birlikte düzenleyecek, geliştirecek ve geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlayacağız.” diyen Sadıkoğlu, belediye ve esnaf örgütlerinin koordineli çalışmasının bölgenin gelişimine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

-İskele Sanayi Komitesi kuruldu

Toplantıda İskele Sanayi Komitesi’nin kurulmasına da karar verildi. İskele Belediyesi, KTEZO ve İEZB’nin ortak iş birliğiyle oluşturulan komite; sanayi sitesindeki sorunların düzenli olarak takip edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve projelerin koordineli şekilde yürütülmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek. Komitenin belirli aralıklarla toplanarak gündemdeki konuları değerlendirmesi ve çözüm odaklı adımların hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor.