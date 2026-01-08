Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, yarın Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapacağını açıkladı.

Üreticiler, saat 10.00’da Birlik binasında toplanarak, saat 11.00’de Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önüne yürüyecek. Birlik Başkanı Adil Onalt, tüm üreticilere eylem katılım çağrısı yaparak, “Yarın isteklerimize cevap verilmezse haftaya tsunami gibi araçlarla geleceğiz” dedi.

-Basın toplantısı

Birlik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, “Aylardır sesimizi herkes duydu, bu hükümete sesimizi duyuramadık” diyerek, sekiz aydır ülkenin kurak olduğunu, hayvancılığın batacağını defalarca söylediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özdeğirmenci ve Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Yenal Garabli’nin görevlerinden istifa ettiğini hatırlatan Onalt, Özdeğirmenci ve Garabli’yi onurlu duruşlarından dolayı tebrik etti. Onalt, “Haklılığımızı ortaya çıkardı” dedi.

Artık eylemin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Onalt, “Yaşadığımız olumsuzlukları aktardığımız halde bizimle dalga geçildi. Biz bunu kaldıramayız” diye konuştu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un bugün öğleden sonra bazı açıklamalar yapacağına dair algı olduğunu ifade eden Onalt, “Açıklama yapsa ne olacak, ambarlarda yine arpa yok. Üretici ezilip, bu topraklarda üretim yaparken hayvanları ızdırap çeker. Hayvanların beslenme şekli değişti. Her gün hastalıktan hayvanlar telef oluyor. Yedirecek yem yok, ot yok, hiçbir şey yok” diye konuştu.

-“Küçükbaşı bitirdiniz”

Bütün bunlar yaşanırken hellimin tecilinden bahsedilmesini eleştiren Onalt, “Ne hellimin tecili? Küçükbaşı bitirdiniz. Küçükbaşa 50 yılda ilk defa hiçbir şey verilmedi” dedi. Onalt, böyle kurak bir zamanda küçükbaş üreticilerine hibe arpa verilmesi, sürdürülebilir bir yapı için konuşulması gerekirken hayvan üreticisini yok etmek için ant içildiğini ileri sürdü.

Onalt, “Bütün dünyada üretim desteklenirken, siz bize köstek oldunuz. Üretimden, bu topraklardan bizi koparmak istersiniz. Biz de kopmamak için ant içtik, biz bu üretimi yapacağız” dedi.

Özellikle son dönemde girdi maliyetlerinin çok yükseldiğini dile getiren Onalt, süte yüz 19 zam yapıp, imalatçıya yansıtıldığını, üreticinin cebinden ise yüzde 15 alındığını kaydetti. ;Onalt, “Böyle bir mantık olamaz. Zammı imalatçıya yaptı, destekleri kesti, cebimizdeki parayı aldı, bir de arpaya zam yaptı. Sizin bu koltuklarda, bu hükümette yeriniz yoktur. Artık yeter bize çektirdiğiniz zulüm” ifadelerini kullandı.

Hükümeti hayvancıyı düşünmemekle suçlayan Onalt, sadece hayvancılık değil bütün üretim sektörlerinin darda olduğunu söyledi. Onalt, “Tarih kitabı bu Tarım Bakanını da yazacak. Bizi 50 sene kimse batıramadı, içimizden biri batırıyor” iddiasında bulundu.

“Üretici arkadaşlarımızla, vatanımıza, toprağımıza, bu memlekete, bayrağımıza, sahip çıkmaya, üretim yapmaya ant içtik” diyen Onalt, üretim yaparken, maliyetlerin alınamaması durumunda direnemeyeceklerini söyledi.

-“Biz her şeye uyduk, siz hiçbir şeye uymadınız”

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin kendi üyesini denetleyen tek birlik olduğunu kaydeden Onalt, planlı üretim yapmak için çalıştıklarını, komite kurduklarını belirtti. Güzelyurt’u pilot bölge seçtiklerini ve bütün çiftlikleri denetlediklerini anlatan Onalt, “Biz her şeye uyduk, siz hiçbir şeye uymadınız” dedi. Tarım bütçesinin, tarım için ayrıldığını dile getiren Birlik Başkanı Onalt, tarım sektörlerinin adaletli şekilde desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanının üç maddelik görüşmede hellimin tescilini konuştuğunu söylediğine de işaret eden Onalt, “Küçükbaşı bitiriyorlar, küçükbaşın bittiği yerde hellim tescili olmaz” diye konuştu. Onalt, Cumhurbaşkanının üreticiye sahip çıkması gerektiğini belirtti.

Halka ucuz et ve süt sunulduğunu ancak piyasa ve tüccarın denetlenmediğini ileri süren Onalt, “Sonra suçlu hayvancı” dedi. Yarınki mücadelenin varoluş mücadelesi olduğunu belirten Onalt, günübirlik politikalardan usandıklarını söyledi.