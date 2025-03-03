HAYRİYE BAHTİYAR MANDRALI İŞİMİ AŞK İLE YAPTIĞIM DOĞRUDUR ..

Ergün Yahat

Genç girişimci 1980 yılından Bu günlere kadar annesinin başladığı işi mutlu anları taçlandıran Çiğdem Gelinlik Hayriye Bahtiyar Mandralı kısa sürede kaliteli firma olmanın gururunu yaşıyor.

Mandralı öncelikle yıllarını veren bir firma olduğumuz için Kendimi bildim bileli başarının sırrı titiz ve severek yapmam gerektiğini beni 1980 yılından bu günlere kadar annemin başladığı işi mutlu anları taçlandıran Çiğdem Gelinlik Hayriye Bahtiyar Mandralı …. başarının sırrı titiz ve severek yapmam gerektiğini benimsedim . Ve bizlerin güvenilir yansıttım Anne mesleğinden ele aldığım bir işimi aşk ile yaptığım doğrudur .. Sevgiyi sanatı işime katan taraf oldum . Ve annemi hep idealim gördüm . Azimle 19 sene devraldım işimi devam ettirmekteyim . Aşk ile yaptığım her detayıma müşterimin hayallerini gerçekleştirdim ve şuan en büyük mutluluğum annemin evlendiği kızlarının kızlarını evlendirmek . Ve en büyük gururum oldu ….msedim . Ve bizlerin güvenilir yansıttım Anne mesleğinden ele aldığım bir işimi aşk ile yaptığım doğrudur .. Sevgiyi sanatı işime katan taraf oldum . Ve annemi hep idealim gördüm . Azimle 19 sene devraldım işimi devam ettirmekteyim . Aşk ile yaptığım her detayıma müşterimin hayallerini gerçekleştirdim ve şuan en büyük mutluluğum annemin evlendiği kızlarının kızlarını evlendirmek . Ve en büyük gururum oldu ….