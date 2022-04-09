Levent Özadam - Mesaj Kutusu
KTAMS, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 7 bin 149 TL olduğunu duyurdu.
Nüfusun büyük bir bölümü artık açlık sınırında yaşıyor.
Asgari ücretin 6 Bin TL olduğu düşünülürse asgari ücretin biraz üstünde geliri olanlar da artık potada.
Elektrik akaryakıt zamları derken şimdi toplum açlıkla karşı karşıya.
Hükümet Türkiye örneğine bakarak temel gıda maddelerinde KDV indirimi yapabilir mi?
Türkiye, Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldı.
KKTC’de de artık somut adımlar bekliyoruz.
Böyle bir uygulama özellikle gıda ürünlerinin fiyatlarında bir nebze olsun indirim yaratmaz mı?
Hayat pahalılığı ile mücadele hükümetin en büyük görevi artık.
Bu konuda erken davranılmazsa Kıbrıs Türkünün büyük bir bölümü açlık sınırında yaşıyor olacak.
Nuland ‘Cumhurbaşkanı’ dedi…
ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Güney Kıbrıs’ta düzenlenen basın toplantısında “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar” ifadesini kullandı, sonrasında “hataydı” diyerek özür diledi.
Kendisini Rum muhabirler uyardı.
Buradan bakınca olay şöyle görünüyor…
Rumların Kıbrıs Türküne tepeden bakışı hiç değişmedi ve değişmeyecek.
Küresel güçlerin sözcüleri ‘Cumhurbaşkanı’ dedi diye özür bile dileyecek kadar Rum tezlerine bağlılar.
Ya da Cumhurbaşkanı Tatar’ın yorumuyla ‘Nuland’ın “tepkiler üzerine düzeltme yapması”, “Cumhurbaşkanı” söyleminin, uluslararası alanda KKTC gerçeğinin kabul gördüğü anlamını taşıyor!...
Bu arada Rum muhabirlerin milli politikalarına olan bağlılıklarına da şapka çıkartmak gerekir…
Aynı olayın benzerinin KKTC’de yaşandığını düşünün, her kafadan bir ses çıkardı emin olun…
Zorlu Töre herkesin Meclis başkanı olmalı!
Milliyetçi kişiliğiyle tanınan Zorlu Töre KKTC’nin en önemli makamlarından birine geldi.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı…
Yıllardır kendisini tanırız, söylemi duruşu hiç değişmemiştir.
Saygı duyarız…
KKTC’nin varlığına ve devamına yürekten bağlıdır.
Şüphe de etmeyiz…
Şimdi bulunduğu makam tüm halkı ve her görüşü kucaklayacağı bir makamdır.
Bu konuda kendisinin biraz daha dikkatli olmasını bekliyoruz.
Mecliste de farklı görüşler farklı duruşlar olabilir, siyasi partiler arasında da halkın arasında da…
Yasalar çerçevesinde tüm görüşlere kucak açacak bir Meclis Başkanı zorlu bir döneme giren Meclisimizde çok daha etkili olacaktır.
Elektrikte indirim kime yarayacak!
Sunat Atun elektrik zammını savunuyor Başbakan hata yaptık diyor…
Bakanlar kurulu indirim kararı aldı şimdi gözler indirimin gerçekleşmesinde dedik ama yeni bir iddia daha var.
Söz konusu indirimin vatandaşa değil daha çok sermayeye yarayacağını söyleyenler var.
Şimdi faturalandırmadaki tabloya bakılırsa elektrik kullanımı arttıkça fatura tutarı da artan bir plan görüyoruz.
Yüksek elektrik tarifesinden oteli, fabrikası bu işten en çok zarar görecek kesim tabi ki…
Ama rakamlar ortada indirimden vatandaşta sermaye de faydalanacak.
Yüksek fatura ödeyen büyük işletmelerin indirimden faydalanması kimi neden rahatsız eder anlamadık.
Yenilenebilir enerji olmazsa olmaz!
Enerji zorunu bizim değil tüm dünyanın sorunu.
Biz KIBTEK ile ve yükse faturalarla uğraşırken dünya yenilenebilir enerji konusunda her şeyi yapıyor.
Peki biz ne yapıyoruz…
Güneşi bol ülkemizde güneş enerji panelleriyle sağlanan elektrik de hızlı bir gelişme gösteriyoruz ama plansızlık yine başımıza bela.
Altyapımız ve planlamamız eksik olduğu için sağlam adımlarla bu konuda da sağlıklı bir şekilde ilerleyemiyoruz.
Enterkonnekte sisteme geçemememiz, Türkiye’den kablo ile elektrik konusunu geciktiriyor. Güneş enerjisi sistemiyle enerji elde etme konusunda da tıkanmalara yol açıyor.
KKTC’nin en büyük sorunudur ilk bakışta hayat pahalılığı ama gerçek gündemimiz sürdürülebilir enerji sıkıntımızdır.
Fosil yakıt kullanarak daha ne kadar gideceğiz bakalım…