(Kamalı Haber) - Bir iş adamını öldürmek için Türkiye'den gönderilen tetikçi Ozan Gülbahar Cürümleri Önleme Şubesi tarafından tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube Amirliğinde görev yapan polis memuru Fırat Uğuroğlu mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 19.09.2025 tarihinde Lefkoşa'da Meydana gelen "Kanunsuz Ateşli Silah Ve Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarruf" suçuna methalder olduğunu belirtti. Polis memuru Fırat Uğuroğlu, 19.09.2025 tarihinde saat 10:40 raddelerinde Demirhan Lefkoşa'da; Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı bir polis ekii tarafından alınan bir bilgide Türkiye'de sakin zanlının üzerinde yapılan aramada siyah renk sırt çantası içerisinde 1 adet silver renk, ahşap kabzeli, Berette marka, 7.65 mm çapında tabanca ve içerisinde takılı bulunan 7.65 mm çapında 7 adet mermi bulunarak emare olarak alındığını,zanlının suçüstü tutuklandığını kaydetti. Polis, zanlının Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliğine celp edilerek yapılan sorgusunda İstanbul'dan KKTC'ye bir iş adamını vurmak için geldiğini beyan ettiğini aktardı. Polis, zanlının aynı gün bu hususla ilgili olarak işlemiş olduğu suçu itiraf eder nitelikte bir gönüllü ifade verdiğini, bahse konu tabancanın bulunduğu yerin konumu ve tabancanın saklı olduğu yerin fotoğrafının kendisine gönderildiğini akabinde konumu takip ederek tabancayı tasarrufuna geçirdiğini beyan ettiğini söyledi. Polis, 'bahse konu tabanca herhangi bir suça karışıp karışmadığı ile ilgili olarak PGM Kriminalistik Şube Amirliğine incelenmek üzere gönderilecektir. Zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit tekzibinin yapılması gerekmektedir. Mesele kamuda infial yaratan ciddi bir meseledir. Mesele ile ilgili olarak tahkikatımız yeni başlamış olup bu hususta alınması gereken ifadeler ve izlenecek kamera görüntüleri bulunması ile birlikte tahkikatın seyrine göre yeni şahısları tespit etmek ve yeni tutuklamaların olması kuvvetle muhtemeldir' dedi.

Polis memuru soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı ise polise her şeyi anlattığını söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.