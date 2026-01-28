Meteoroloji Dairesi, yarından itibaren Pazartesi’ne kadar dört gün bölgede yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Ocak-4 Şubat tarihlerini kapsayan raporuna göre, bölgenin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Rapora göre, yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu, Cuma ve Cumartesi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu, Pazar hafif sağanak yağmurlu, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr ise, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Cuma, Cumartesi, Pazartesi ve Salı günleri ise yer yer fırtınamsı rüzgâr şeklinde esecek.