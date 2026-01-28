Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, liderler görüşmesinin “yararlı” geçtiğini belirtti. Rum lider Nikos Hristodulidis’in beş maddelik öneri metni getirdiğini kaydeden Erhürman, “Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok” dedi.

Toplantının sonunda bir öneride bulunduğunu belirten Tufan Erhürman," Maria Angela Cuellar’ın burada olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptım. Hristodulidis de 'İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım' dedi." açıklaması yaptı.

Erhürman, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Holguin Cuellar ile yaptığı üçlü görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığında basın toplantısı düzenledi.

“Çok verimli bir toplantı yapmış olduğumuzu söyleyemem ama verimli değil 'yararlı' kelimesini kullanabilirim, birbirimizi daha fazla dinleme olanağı bulduk” diyen Erhürman, diyalog ve diplomasinin her zaman iyi olduğunu vurguladı.

-“Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok”

Rum lider Hristodulidis’in görüşmeye beş maddelik öneri metni getirdiğini belirten Erhürman, “Beş maddenin içerisinde bugüne kadar bilmediğimiz, yeni bir şey yok. Daha önceki toplantılarda parça parça gündeme getirdiği şeyler beş maddenin içerisinde sıralanmış durumda” diye konuştu.

-Erhürman’ın liderlerin bir araya gelmesi önerisine Hristodulidis’ten olumlu yanıt

Toplantının sonunda Cuellar’ın Kıbrıs’ta olmadığı zamanlarda da liderlerin bir araya gelmesi önerisi yaptığını açıklayan Erhürman, Hristodulidis’in de, “İyi olur, iki hafta içerisinde böyle bir şey ayarlayalım” dediğini söyledi.

Siyasi eşitlik başlığında etkin katılımın ve dönüşümlü başkanlığın prensip olarak kabul edilmesi gerektiğini kaydeden Erhürman, “Metodoloji olarak ilkeler, usuller kabul edilmeli, bunlar kabul edilmeden esasa geçilmemeli” dedi.

-“Biz ön şart kavramını hiç kullanmadık, bir usule ihtiyacımız var”

“Dört maddenin dördünün de kabul edilmesini şart koşuyor muyuz, yoksa pazarlık konusu mudur bu?” sorusu üzerine ise Erhürman, şunları kaydetti:

“Biz ön şart kavramını hiç kullanmadık. Bir usule ihtiyacımız var. Bugüne kadar masalara biz usulü önceden belirlemeden oturduk… Esasla, usulü ayırmamın bir sebebi var. Maça çıkmadan önce kurallar belli olur. Usulsüz, kuralsız maçları çok oynadık. Ben usul bitmeden esas tartışmasına girmeyeceğim diyorum. Maça çıkmayı en çok isteyen benim. Esası konuşmaya başladığınız anda usulü kaybettiniz demektir. Kurallar olmadan esasa geçmek doğru değil.”

Erhürman, 2 Şubat’ta görevdeki ilk 100 gününü değerlendireceği basın toplantısı düzenleyeceğini de açıkladı.