Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte en fazla yağışın Taşpınar’da kaydedildiğini bildirdi.

Daireden yapılan açıklamaya göre, Taşpınar 45, Selvilitepe 34, Yeşilırmak 33, Boğaz 32, Zafer Burnu, Doğancı 25 , Lefke , Taşkent 23, Beylerbeyi , Akdoğan 20 , Mağusa 19 , Girne 17 , Alevkayası, Pile, Balıkesir, Güzelyurt 16 , Karaoğlanoğlu, Ercan, Kozanköy 15 , Beyarmudu, Çamlıbel, Gönyeli 14 , Alsancak, Zümrütköy, Salamis 13 , Lapta 12 , Kalkanlı, Vadili, Türkeli 11 kilogram yağış aldı.

Yağış alan diğer yörelerde ise 2 ile 10 kilogram arasında yağış kaydedildi.