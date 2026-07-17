Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 42 dereceye kadar yükseleceğini, salı sabahı da yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji Dairesi'nin 18-24 Temmuz tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge periyot boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
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Periyot boyunca hava genellikle açık ve az bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 39 – 42 derece ve sahillerde 33 – 36 derece dolaylarında seyredecek.
Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.