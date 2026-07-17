Gazimağusa'da bir otelde konaklayan 36 yaşındaki Gökhan Yücel, aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 23.30 sıralarında Gazimağusa'da faaliyet gösteren bir otelde konaklamakta olan Gökhan Yücel (E-36), aniden rahatsızlandı.

Otelde görevli sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yücel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cansız bedeni üzerinde görevli doktor tarafından yapılan ilk fiziki muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı belirtildi.

Polis, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceğini, soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.