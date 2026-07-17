Girne-Değirmenlik ana yolunda alkollü içki tesiri altında araç kullanırken trafik kazası yapan 50 yaşındaki Mehmet Avcıl tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07.00 sıralarında Girne-Değirmenlik ana yolunun 4-5'inci kilometreleri arasında meydana gelen kazada, Mehmet Avcıl (E-50), 103 miligram alkollü içki tesiri altında kullandığı RP 565 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Yolun sağına geçen araç, karşı yönden gelmekte olan Erhan Yılmazer (E-60) yönetimindeki VD 005 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı.
Polis, Avcıl'ın alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.