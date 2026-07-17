Bellapais Begonvil Inner Wheel Kulübü (BBIWK), Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne 16 adet özel hastane tipi katlanmayan tekerlekli iskemle bağışladı.

BBIWK’den yapılan açıklamaya göre, iskemleler 2025–2026 Inner Wheel döneminde düzenlenen anneler günü kahvaltısı, Begonvil yaz kermesi ve Begonvil Inner Wheel kadınlar korosu etkinliklerinden elde edilen 253 bin TL gelir ile alındı.

Tekerlekli iskemleler dün, Kulüp Başkanı Derya Manavoğlu, Geçmiş Dönem Başkanı Şifa Otcuoğlu, Editör Dr.Şerife Atun ve Webmaster Leman Kutay tarafından Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Hansel ile Hastane Şube Amiri Fatma Özerman’a teslim edildi. Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Hasan Hansel ise Kulübe katkılarından dolayı bir teşekkür belgesi takdim etti.