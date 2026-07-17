Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ay sonunda Kıbrıs’a gerçekleştireceği ziyareti, yeni sürecin en önemli aşamalarından biri olarak değerlendirdi.

BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín’in çalışmalarının Guterres’in ziyaretiyle daha da önem kazanacağını söyleyen Çeler, bir BM Genel Sekreteri’nin 16 yıl aradan sonra Kıbrıs’ı ziyaret edecek olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Çeler, geçen sene gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Kıbrıs Rum tarafının AB Dönem Başkanlığı’nın sona ermesinin ardından BM öncülüğünde yeni bir girişim beklediklerini ifade etti.

Guterres’in Kıbrıs sorununun çözümüne önem verdiğini söyleyen Çeler, yürütülen çalışmaların görev süresi sona ermeden somut ilerlemeye dönüşmesinin “ortak beklenti” olduğunu kaydetti.

- “Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarından doğan haklarına sahip çıkacağız”

Çeler, TDP’nin Kıbrıslı Türklerin 1960 anlaşmalarından doğan haklarına sahip çıkacağını belirterek, tek taraflı yaklaşımlara ve çözümsüzlükten beslenen anlayışlara karşı duracaklarını, çözüm iradesini savunmayı sürdüreceklerini söyledi.

Kamuoyunu yönlendirmeye ve korku siyasetiyle çözüm iradesini zayıflatmaya yönelik girişimlerin karşısında olacaklarını da kaydeden Çeler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın siyasi partilerle yaptığı istişare toplantılarında TDP’nin görüş ve önerilerini paylaşmaya devam ettiğini belirtti.

Çeler, TDP’nin paydaşlarla istişare içinde süreci yakından izlemeye ve yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini de ifade etti.

-“Güven artırıcı önlemler daha fazla gecikmeden hayata geçirilmeli”

Bölgedeki gelişmelerin statükonun taşıdığı riskleri ortaya koyduğu görüşünü dile getiren Çeler, Kıbrıslı Türklerin güvenliğini, refahını ve haklarını koruyacak kalıcı bir çözüm için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Çeler, iki liderin üzerinde uzlaştığı güven artırıcı önlemlerin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirterek, başta AB olmak üzere uluslararası toplumun sürece yapıcı katkı koymasının önemli olduğunu dile getirdi.