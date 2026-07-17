Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) yeni hizmet binaları projelerinde çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, İskele Bölge Amirliği’nin yeni hizmet binasında karkas imalatı tüm hızıyla sürerken, Gazimağusa Bölge Amirliği Hizmet Binası Projesi’nde ise bodrum temel kazı çalışmalarına başlandı.

Kıb-Tek’in kurumsal altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha modern koşullarda hizmet sunmak amacıyla yürüttüğü yatırımların, belirlenen iş programı doğrultusunda ilerlediği kaydedildi.

Kurumun, İskele ve Gazimağusa’nın yanı sıra diğer ilçelerde de yeni hizmet binalarını etap etap hayata geçirerek kurumsal altyapısını güçlendirmeyi sürdürdüğü vurgulandı.